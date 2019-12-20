Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Из-за затруднениях на дорогах после обильного снегопада в Екатеринбурге произошло 15 дорожных аварий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

В ходе ДТП пострадали два человека. После аварии с участим двух машин на ул. Малышева госпитализировали мужчину с черепно-мзозговой травмой, также пострадал участник ДТП на ЕКАДе после столкновения УАЗа с груовиком.

Крупное ДТП произошло на объездной дороге между ул. Амундсена и Серафимы Дерябиной, где столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 декабря 2019 года в Екатеринбурге начался обильный снегопад. Из-за него город на утро встал в девятибальные пробки.

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