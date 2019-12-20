Москва, , 11:28 — REGNUM Отец Евгения Манюрова, который подозревается в нападении на сотрудников ФСБ в центре Москвы, рассказал телеканалу РЕН ТВ, что практически не принимал участия в воспитании сына.

По его словам, он развелся с супругой в 1981 году и изредка созванивался с сыном.

«Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — сказал мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря вооруженный человек открыл огонь возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. В результате погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович рассказал, что Манюров занимался в этом клубе всего три месяца и стрелял плохо. По его словам, он имел все документы, подтверждающие вменяемость.

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