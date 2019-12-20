Иваново, , 11:12 — REGNUM Двое рыбаков спасены с оторвавшейся от берега льдины сотрудниками МЧС в ивановской области вечером 19 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Около 17:30 по линии «112» было получено сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Новленское Юрьевского района от берега оторвалась льдина с двумя рыбаками.

В спасении людей были задействованы десять спасателей. С помощью судна на воздушной подушке рыбаков, около 22:00, сняли с льдины и доставили на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 декабря, в Ивановской области погибли 18-летняя девушка и её семилетний брат — они провалились под лёд на реке.