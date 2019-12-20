Иваново, , 11:05 — REGNUM Сильный ветер опрокинул новогоднюю ёлку, которую установили в преддверии праздника на площади Ленина в Иваново 19 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

Искусственная ель никаких существенных повреждений не получила — погнулось её основание. Обесточили новогодний символ ещё днём, рядом с ней дежурили специалисты мэрии, АО «Ивгортеплоэнерго» и спасатели.

Уже в ближайшее время ёлку обещают отремонтировать и вернуть на место до празднования Нового года.

https://www.instagram.com/p/B6QbCO7F7NN/

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сильный ветер оставил без электроснабжения ряд населённых пунктов в Тверской области.