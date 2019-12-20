Амстердам, , 11:00 — REGNUM Родственники хотят привлечь к суду учреждения для престарелых, в которых проживали жертвы «инсулиновых убийств». Сын одной из жертв назвал эти учреждения «другими преступниками».

19 декабря медбрат из Роттердама осуждён за убийство четырёх престарелых пациентов, которым он ввёл инсулин.

Родственники жертв считают, что учреждения несут вину за случившееся. У обвиняемого не было диплома. Поэтому, по мнению жертв, он не имел права работать медбратом. Однако несмотря на отсутствие одних документов и неудовлетворительное состояние других, он был принят на работу в нескольких домах для престарелых.

Ранее Инспекция здравоохранения указала на недостатки в работе этих учреждений. Так, они не провели проверку прошлого медбрата. Были недостатки и в хранении лекарств. Однако в настоящее время, по мнению Инспекции, большинство недостатков исправлено.