Львов, Украина, 20 декабря 2019, 11:03 — REGNUM Во Львовской области сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками, сообщила 19 декабря пресс-служба ведомства.
Задержанного подозревают в организации международного канала поставок наркотиков на Украину.
Правоохранители установили, что ранее на адрес задержанного пришло 12 подобных отправлений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе было утилизировано около четырёх тонн наркотиков, служивших вещественными доказательствами в ряде уголовных дел.
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