Львов, Украина, , 11:03 — REGNUM Во Львовской области сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками, сообщила 19 декабря пресс-служба ведомства.

Задержанного подозревают в организации международного канала поставок наркотиков на Украину.

«Во время осмотра почтового отправления сотрудники правоохранительных органов изъяли 500 таблеток экстази и амфетамина на общую сумму более 150 тыс. грн (около $6,4 тыс. — ИА REGNUM) по ценам чёрного рынка», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что ранее на адрес задержанного пришло 12 подобных отправлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе было утилизировано около четырёх тонн наркотиков, служивших вещественными доказательствами в ряде уголовных дел.

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