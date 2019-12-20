Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM После обильного ночного снегопада Екатеринбург «застрял» в многокилометровых пробках. Об этом сообщает Е1.

Движение оказалось сильно затруднено на центральных улицах города, в частности, на Малышева и Ленина. Также «встали» пр. Космонавтов, ул. Репина, Гурзуфской, Московской, Серафимы Дерябиной и ряд других транспортных артерий.

Дороги оказались заметены снегом, образовалась наледь. Снежные осадки продолжают идти, что осложняет движение.

Ранним утром пробки достигали показателя в девять баллов, чуть позже снизившись до восьми баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, начало декабря 2019 года в Екатеринбурге выдалось необычайно тёплым. Температура воздуха редко опускалась ниже минус 7 — минус 9 градусов днём.

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