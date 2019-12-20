Иваново, , 10:54 — REGNUM 18-летняя девушка и её семилетний брат погибли, провалившись под лёд на реке в городе Приволжске Ивановской области вечером 19 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Как предварительно установлено, вечером 19 декабря девушка встретила своего младшего брата с занятий в спортивной секции. Брат с сестрой пошли домой и решили сократить путь, перейдя реку Шачу по льду. Лед треснул, дети ушли под воду и погибли.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели детей, на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на Горьковском водохранилище в Ивановской области сотрудники МЧС спасли шестерых рыбаков и ребёнка, оказавшихся на оторвавшейся от берега льдине.