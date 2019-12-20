Саранск, , 10:58 — REGNUM Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в автокатастрофе. Сообщение об этом опубликовано 20 декабря на странице «Футбол Мордовии» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в ночь на 20 декабря. Яшков ехал в Саранск из Москвы, где проходила конференция Российского футбольного союза.

Местные СМИ уточняют, что авария произошла около села Слободские Дубровки. Автомобиль «Киа Стингер» врезался в полуприцеп большегрузного автомобиля. Яшков был за рулём и погиб на месте.

Администрация сообщества в соцсети выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего.