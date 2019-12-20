Москва, , 10:57 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке сотрудника ФСБ. Соответствующую запись 20 декабря он разместил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким», — написал Собянин.

Также он рассказал, что всем пострадавшим во время стрельбы оказывается вся необходимая медицинская помощь, и выразил благодарность сотрудникам ФСБ, оперативно ликвидировавшим преступника.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стрельбу на Большой Лубянке в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области.