Амстердам, , 10:46 — REGNUM В Гааге задержан мужчина, который подозревается в членстве итальянской мафиозной организации «Каморра».

Речь идёт о предпринимателе и владельце пиццерии, который подозревается в том, что он координировал наркотрафик в Неаполь и Рим.

Подозреваемый был задержан по запросу итальянской полиции. Итальянские власти полагают, что задержание поспособствует раскрытию мафиозной организации, которая ввозила в Италию через Нидерланды десятки тысяч тонов гашиша и колумбийского кокаина в год.