, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 20 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Боевики 14-й бригады подвергли обстрелу из БМП-2 (15 выстрелов) населённый пункт Донецкий», — сказано в сообщении.

Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала на окраине Светлодарска одну украинскую бронемашину, принадлежащую 72-й бригаде ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что власти ЛНР готовы передать украинской стороне до 30 пленных.

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