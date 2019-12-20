20 декабря 2019, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 20 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала на окраине Светлодарска одну украинскую бронемашину, принадлежащую 72-й бригаде ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что власти ЛНР готовы передать украинской стороне до 30 пленных.
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