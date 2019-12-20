Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 декабря 2019, 10:28 — REGNUM В Ярославской области сильный ветер оставил без воды Переславль-Залесский. Об этом пишет официальный сайт администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Власти обещают, что вода вернется в дома жителей около 18 часов. Без воды остались и объекты социальной сферы — школы и детские сады. Туда организован подвоз воды, также ее обещают привезти и к многоквартирным домам.
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