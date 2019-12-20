Всеволожск, Ленинградская область, , 10:27 — REGNUM Замаскированная под частный дом «секретная база» похитителей элитных внедорожников обнаружена полицейскими во Всеволожском районе Ленинградской области. В подземном хранилище могло одновременно укрываться до 12 автомобилей, которые опускались и поднимались специальным подъемником, а стены хранилища были экранированы материалами, не пропускающими радиосигнал.

Как сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на этот преступный объект полицейские вышли в ходе пресечения деятельности группы лиц, специализировавшейся на кражах дорогих иномарок.

Группа из пяти жителей Петербурга делилась на две части — более молодые злоумышленники непосредственно похищали автомобили и отключали охранные системы, более старшие члены группы перегоняли их к месту отстоя и перепродавали.

Автомобили похищались, как правило, с помощью так называемой «удочки», перехватывающей у владельца и передающей угонщикам электронный код на открытие и запуск автомобиля. Угнав машину, преступники по ходу движения заезжали в лесные массивы Ленобласти, где с помощью сканеров поля искали в автомобиле «маячки», чтобы отключить их.

После этого машины перегонялись на территорию Всеволожского района Ленобласти со стороны Ржевского полигона. Здесь, в поселке Стеклянный, в закамуфлированном под дачный дом гараже на глубине шести метров машины отстаивались в ожидании покупателя.

«В указанном помещении находились устройства подавления GSM-сигналов, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы», — отметили в полиции.

Там добавили, что преступники также использовали различные комплекты регистрационных номеров-двойников, чтобы замести следы.

Двоих угонщиков задержали с поличным 19 декабря оперативники угорозыска при содействии отряда спецназначения «Гром» и УГИБДД после кражи автомобиля Cadillac Escalade на Газовой улице в Петроградском районе. Затем в автомобиле Porsce Cayenne, использовавшемся как преступный транспорт, были задержаны еще трое злоумышленников.

У преступной группы изъято около 200 комплектов госномеров, пять устройств подавления GSM-сигналов, четыре «удочки», девять похищенных автомобилей премиум-класса.

«Также изъяты автомобили Порше Каен, Инфинити-FX, БМВ-Х6, используемые при совершении краж, в одном из которых изъята мощная радиостанция, настроенная на волну дорожной полиции», — добавили в Главке МВД.

Подозреваемые задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности подозреваемых.