Амстердам, , 10:20 — REGNUM В Нидерландах медбрат марокканского происхождения приговорён роттердамским судом к тюремному заключению сроком на 20 лет.

Суд счёл доказанным, что обвиняемый убил четырех женщин, введя им инсулин без медицинской на то необходимости. В одном из этих случаев суд счёл убийство не доказанным, но осудил обвиняемого за непредумышленное убийство.

Обвиняемый ввёл инсулин ещё семи пациентам, некоторым из них по несколько раз. Один из пациентов позднее скончался. Жертвы проживали в четырёх домах для престарелых в Роттердаме и его окрестностях. Все случаи имели место между сентябрём 2016 и ноябрём 2017 г. Обвиняемый признался в трёх убийствах. В одном случае, по его словам, имела место ошибка.

Обвиняемый был отчислен с учёбы за неуспеваемость. Пи этом ему не было разрешено завершить стажировки, в т.ч. потому, что он был уличён в краже денег. Тем не менее ему удалось устроиться на работу в учреждения для престарелых.

Расследование дела началось осенью 2017 г. Коллеги обратили внимание на то, что пациентам, за которыми ухаживал обвиняемый, часто делалось плохо. Пациенты, как правило, были престарелыми и находились в разной степени деменции. Поэтому они не могли сопротивляться и не могли заявить о введении инсулина.

Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что хотел доказать свою способность к адекватным действиям. По его словам, он жаждал признания и комплиментов.