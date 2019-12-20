Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе «Республика» из-за грубых нарушений санитарного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

В ходе проверки выяснилось, что в кафе нет достаточного количества оборудования, есть встречные потоки сырой и готовой продукции. Блюда при этом готовятся без документации, продукты хранятся также без контроля.

«Кроме того, не проводятся мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих, в помещениях кафе обнаружены рыжие тараканы», — отметили в управлении.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном прекращении работы кафе. Материалы проверки также переданы в суд.

Напомним, ранее по требованию управления был закрыт частный детский сад, также заселённый тараканами. Как сообщало ИА REGNUM, для прекращения его деятельности пришлось задействовать приставов, поскольку работники учреждения закрыли главную дверь и продолжили работать, принимая детей через чёрный вход.

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