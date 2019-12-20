Нью-Дели, , 10:15 — REGNUM Около 1,2 тыс. человек были задержаны в течение суток 19 декабря в столице Индии, где идут протесты против измений закона о гражданстве. Об этом сообщает 20 декабря газета Times of India.

По данным издания, задержанных доставляли на два стадиона в Нью-Дели, но большинство к утру освободили. В числе задержанных — лидеры оппозиции и те, кто вышел на улицы вопреки запрету властей на протест.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты начались в Индии из-за принятия поправок к закону о гражданстве. Изменения дают возможность немусульманам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш получить гражданство Индии в упрощённом порядке, если на родине их притесняли.

Читайте также: Во время протестных акций в Индии погибли два человека