Южно-Сахалинск, , 10:28 — REGNUM На Сахалине в порту Корсакова застряли 402 контейнера с вещами и подарками к Новому году.

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Сейчас Сахалин и Курилы продолжают преодолевать последствия штормовой погоды — циклоны с сильными штормами один за другим накрывали Сахалин с ноября. По данным ИА Сахалин и Курилы, порт Корсаков, залитый водой во время шторма, восстанавливает оборудование и инфраструктуру. На паромной переправе Ванино — Холмск тоже скопление грузов, но там ситуация лучше — из 120 фур осталось 50, на линии работают два парома, очередь сокращается. Проблема ещё и в том, что получатели грузов не забирают их своевременно, они, в итоге, скапливаются в порту.

Существует угроза того, что грузополучатели уйдут на выходные в связи с Новым годом и порт Корсаков окажется практически обездвижен.

Как сообщало ИА REGNUM, во время шторма порт Корсаков затопило водой. В Ванино, на паромной переправе, из-за шторма скопились десятки фур, ожидающих отправки на остров.