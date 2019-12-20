Донецк, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 175 единиц боеприпасов, сообщили 20 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили 32 мины калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Михайловка, Спартак, Жабичево, Весёлое, Донецк («Вольво-центр»), Крутая Балка, Ясиноватая», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что под обстрелами оказался район Донецкой фильтровальной станции, персонал которой был вынужден перейти в укрытие. В результате обстрелов жертв среди мирных жителей не зафиксировано, как и повреждений гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 94 единицы боеприпасов.

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