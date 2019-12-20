Ерофей Павлович, , 10:13 — REGNUM Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области выявили грубые нарушения санитарного законодательства в дошкольных группах школы посёлка Ерофей Павлович, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского Роспотребнадзора.

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Как показала проверка, в туалете для персонала отсутствовала горячая вода, персоналу не хватало спецодежды, пищеблок был обеспечен горячей водой недостаточно. На кухне не соблюдались правила хранения пищевых продуктов, требования к мытью столовой посуды. Персонал не осматривали на катаральные явления и ангины. Кроме того, нашлись нарушения в устройстве канализации, и повреждения на кухонной посуде и разделочном материале.

Учреждению назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком до 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минировании дошкольных учреждений пронеслась по Дальнему Востоку. Во время эвакуации детей из детского сада в Биробиджане умерла женщина-воспитатель.