Иваново, , 09:36 — REGNUM 40-летний житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства четырёх женщин, трёх разбойных нападениях, четырёх изнасилованиях, четырёх эпизодах действий сексуального характера с применением насилия при угрозе убийством, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

В 2010—2011 годах в лесных массивах на территории Ивановского района были обнаружены тела четырёх молодых женщин. По версии следствия, преступник предлагал своей будущей жертве подвезти её либо под угрозами сажал в машину, вывозил в лес, насиловал, избивал, отбирал ценные вещи, а затем убивал. В двух случаях, чтобы скрыть следы преступления, он пытался поджечь тела своих жертв.

Задержать обвиняемого удалось лишь 24 октября 2014 года в Череповце Вологодской области, где тот работал маляром. В ходе предварительного следствия были допрошены более 370 человек, проведено более 150 судебных экспертиз, 43 молекулярно-генетических исследования в отношении более 4,5 тысячи лиц. Специалисты технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК России проанализировали данные о соединениях нескольких тысяч абонентов. Задержанный полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время планируется направить в суд.