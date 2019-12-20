Тюмень, , 09:25 — REGNUM Тюменка накинулась с ножом на шеф-повара кафе. Ей не понравились блюда заведения, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Посетительница кафе распивала спиртные напитки. Её возмутило приготовление закуски и женщина отправилась на кухню. Схватив нож, она накинулась на сотрудника кафе, обещая убить. Полицейские задержали нападавшую. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая безработная.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.