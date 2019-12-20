Москва, , 09:24 — REGNUM Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, днем 19 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об огнестрельном ранении 29-летнего мужчины. Инцидент произошёл около фитнес-клуба на улице Братиславской. Пострадавший с тремя огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

«Госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Напомним, 19 декабря в Москве у здания ФСБ на улице Большая Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Во время спецоперации стрелок был убит.

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