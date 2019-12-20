Москва, , 09:22 — REGNUM Стрельбу на Большой Лубянке в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области. Таковы предварительные данные о злоумышленнике, которые приводит телеканал РЕН ТВ.

Мужчину зовут Евгений Манюров. Он жил в Подольске и занимался бизнесом. Его компания давала консультации в сфере коммерческой деятельности, но прекратила работу в 2015 году. Известно также, что Манюров занимался стрельбой, выступал на совернованиях и занимал призовые места.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря вооруженный человек открыл огонь возле здания ФСБ на Большой Лубянке. Погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

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