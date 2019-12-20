Хабаровск, , 09:46 — REGNUM В Хабаровском крае детей вовлекают в смертельно-опасную игру — подобие «Синего кита». Смысл новой «забавы» — «пропади на 24 часа». Родители и общественность бьёт тревогу.

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В ходе игры дети прячутся, убегают из дома на 24 часа, отключая при этом телефоны. Накануне, как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, в Хабаровске пропали два 10-летних мальчика. Нашли детей только на следующее утро в торговом центре. Они сказали, что ночевали в подъезде. На протяжении всего декабря социальные сети региона пестрят сообщениями о пропавших детях, которые находятся по истечении суток. Поисковики утверждают, что все эти игры приходят с запада страны.

Как сообщало ИА REGNUM, подростковые «группы смерти» суицидальной направленности в России вне закона, тем не менее, они периодически возникают в социальных сетях.