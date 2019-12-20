Ла-Пас, , 09:13 — REGNUM Как минимум пять человек погибли и ещё 11 пострадали из-за падения в овраг пассажирского автобуса в районе города Ла Асунта, расположенного на западе Боливии. Об этом 20 декабря сообщает агентство EFE.

При этом уточняется, что после падения пассажирский автобус оказался в горной речке с сильным течением, протекающей в данном районе.

Также указывается, что все пострадавшие доставлены в расположенные вблизи больницы, поиски двух из них — продолжаются. Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не меньше четырех человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае.