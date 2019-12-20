Уссурийск, Приморский край, , 09:41 — REGNUM В Приморье начались работы по реконструкции Кугуковского водохранилища, что позволит в будущем оградить Уссурийск от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Первый этап работ планируется завершить к марту 2020 года. Сейчас на объекте с помощью землеройной машины нарезают траншеи-контуры трех участков, которые предстоит реконструировать. По словам строителей, зима — самое оптимальное время для проведения таких работ.

«В настоящее время круглосуточно задействованы экскаватор и четыре самосвала, но как только грунт окончательно замерзнет, увеличим количество техники в четыре раза. Всего по проекту планируется вывезти более 165 тысяч кубометров грунта — столько помещается в 8 тысяч КамАЗов», — пояснил главный инженер компании-подрядчика Евгений Александров.

Всего до конца 2019 года будет расчищено более 50 километров на 27 участках водных объектов в 10 муниципалитетах Приморья. На эти средства из регионального бюджета направлено более 220 млн рублей. На большинстве объектов работы уже завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, летом и осенью в период пика наводнения, вызванного длительными дождями, в районе Уссурийска спасателям пришлось разворачивать водоналивные дамбы, чтобы защитить город от воды.