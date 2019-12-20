Лилонгве, , 09:12 — REGNUM Правозащитники обвинили ряд сотрудников полиции Малави в изнасиловании женщин, некоторых из них в присутствии своих детей, во время операции по обеспечению безопасности в октябре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление официальной государственной комиссии Малави, ответственной за расследование нарушений прав человека.

В отчетном докладе влиятельной в Малави комиссии по правам человека (MHRC) сообщалось, что в ходе расследования было выявлено, что по крайней мере одна девушка в возрасте до 18 лет подверглась сексуальному насилию, а также были изнасилованы семь женщин.

Инцидент произошел в Мсундве в 35 км к западу от столицы Лилонгве, отмечают правозащитники.

«Некоторые из оставшихся в живых были изнасилованы прямо в присутствии своих детей, некоторые из которых могут рассказать об инциденте», — говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что нападения произошли, когда полиция пыталась расчистить несанкционированные контрольно-пропускные пункты, установленные сельскими жителями. Сотрудники полиции выпустили слезоточивый газ, вынудив большинство людей, особенно мужчин и молодежь, бежать.

Сельские жители установили контрольно-пропускные пункты, чтобы попытаться помешать людям принять участие в митинге, проводимом президентом страны Питером Мутарикой в Лилонгве, отмечают репортеры.

«Некоторые из женщин, которые остались в деревне, когда другие бежали или вернулись в деревни после того, как другие бежали, были встречены полицейскими, которые жестоко избивали их, насиловали и подвергали нападениям», — говорится в сообщении правозащитников.

В MHRC рекомендовали немедленно начать расследование и назвали имена нескольких сотрудников полиции, которые, по информации правозащитников, должны быть наказаны в первую очередь.