Якутск, , 09:18 — REGNUM В Якутии осужден мужчина, обвиняемый в нескольких поджогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации прокуратуры республики, в августе 2019 года у подсудимого был конфликт с двумя гражданами, которые в его адрес оскорбительно высказывались.

«Мужчина поджёг зажигалкой фрагменты пластика и им уже поджог гараж, принадлежащего одному из потерпевших, чем причинил ущерб — более 83 тыс. рублей. Таким же способом подсудимый сжёг баню второму обидчику, ущерб — более 276 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Суд назначил хулигану наказание — 2,6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, два 35-летних жителя Ярославли сожгли «Хендай», владельцем которого был их должник.