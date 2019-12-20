Краснодар, , 09:05 — REGNUM Не меньше четырех человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае. Об этом 20 декабря сообщается на официальном сайте регионального МВД.

По информации МВД, ДТП произошло на 199-м километре автодороги «Енисей», где 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу движение и допустил столкновение с микроавтобусом Ford.

«В момент ДТП в микроавтобусе находились семь пассажиров. В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель Skoda», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии из-за попавшего в аварию большегруза закрыли движение автомобильного транспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе.