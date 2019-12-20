Москва, , 08:37 — REGNUM Как минимум 40 деревьев упало в разных районах Москвы из-за сильного ветра, в результате чего было повреждено семь автомобилей. Об этом 20 декабря сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«В Москве зафиксировано падение 40 деревьев, получили повреждения семь автомашин», — приводит РИА Новости слова источника.

Также он рассказал, что в Московской области из-за ветра было нарушено электроснабжение в девяти населенных пунктах, без электричества осталось 270 жилых домов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что в нескольких районах Санкт-Петербурга порывами ураганного ветра повалено 392 дерева.