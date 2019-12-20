Киншаса, , 08:34 — REGNUM В ООН выразили обеспокоенность в связи с условиями в переполненном военном лагере на востоке Демократической Республики Конго, где в настоящее время содержатся более 2000 человек. Об этом передает ВВС Africa.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Дэвид МакЛахлан-Карр заявил, что в лагере уже погибли более 20 человек, включая детей.

Он добавил, что они скончались от болезней, вызванных плохими условиями гигиены и ограниченным доступом к еде и воде.

По информации журналистов телерадиокомпании, в лагере содержат подозреваемых в причастности к мятежникам и членов их семей, задержанных в ходе военного наступления вооруженных сил ДР Конго в провинции Южное Киву, начатого в сентябре 2019 года.