Кабанский район, Бурятия, , 08:15 — REGNUM В Бурятии из-за попавшего в аварию большегруза закрыли движение автомобильного транспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления дороги «Южный Байкал».

Отмечается, что перекрытие движения произошло с полдесятого утра на 299 километре трассы Иркутск — Улан-Удэ — Чита. Спустя два часа, в 11:35 по местному времени, на этом участке ввели реверсивное движение.

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