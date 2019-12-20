Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Подробности о состоянии раненого сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гасахурдия 19 декабря рассказал журналистам его брат Константин. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Со слов брата, Цотне Гасахурдия ранен в область груди и находится в тяжелом состоянии. Он находится в 9-й больнице в Тбилиси. Пострадавшему потребовалась неотложная операция, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря сына экс-президента Грузии ранили неизвестные в центре Тбилиси. Подробности в МВД Грузии не сообщают. Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство».