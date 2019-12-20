Южно-Сахалинск, , 08:29 — REGNUM Члены Общественной палаты Сахалина проведали экс-губернатора региона Александра Хорошавина в СИЗО №1 Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из сообщения на сайте ОП Сахалина, Хорошавин назвал своё состояние удовлетворительным, жалоб на условия содержания у него нет.

Общественники осмотрели режимный корпус, проверили медико-санитарное обеспечение, побеседовали с содержащимися в СИЗО людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, родные и адвокаты Александра Хорошавина не могли выяснить его местонахождения с 18 ноября по 18 декабря. Когда в СМИ поднялся шум, знаменитый заключенный нашёлся в считанные часы — в СИЗО Южно-Сахалинска. При этом адвокаты утверждают, что он так и не ознакомился с очередным уголовным делом о выборах в гордуму Южно-Сахалинска. Почему адвокаты и родственники не могли связаться с Хорошавиным, не сообщается.

Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. Его обвинили в коррупционных преступлениях и осудили на 13 лет колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Своей вины Хорошавин не признал.