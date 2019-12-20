Москва, , 08:12 — REGNUM В сети появился видеоролик, на котором запечатлена ликвидация мужчины, открывшего стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. Видео с камер наблюдения опубликовано на сайте «Вести.ru».

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На кадрах вооружённый преступник в темной одежде и маске прячется за колонной здания, продолжая вести стрельбу. Затем он внезапно падает на землю, сражённый пулей, выпущенной сотрудниками ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы вечером 19 декабря. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Предположительно, это 39-летний Евгений Манюров из Московской области. Известно, что мужчина увлекался стрельбой и участвовал в соревнованиях МГСКК ДОСААФ.

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В результате вооружённого нападения погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро получили ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета.