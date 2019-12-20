Москва, , 07:56 — REGNUM Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».

«Работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — сказала женщина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве вечером 19 декабря. Нападавший был ликвидирован, однако во время спецоперации погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро человек, включая одного гражданского, получили ранения.

По факту стрельбы возбуждено дело по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Оно передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

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