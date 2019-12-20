Хабаровск, , 08:07 — REGNUM Экс-владельца лесопромышленного гиганта «Аркаим» в Хабаровском крае Александра Лепихова будут судить за долги по заработной плате перед работниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровском крае банкротится лесопромышленный гигант

Как сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, предпринимателя обвиняют в невыплате заработной платы 500 работникам.

Вместе с Александром Лепиховым под суд пойдёт назначенная им на должность директора одного из предприятий, связанных с «Аркаимом», 44-летняя женщина. Она также обвиняется в невыплате заработной платы более двух месяцев.

Долг перед подчиненными у предприятий — порядка 29 млн рублей.

Ни Александр Лепихов, ни его сотрудница вину не признали. Суд по ходатайству следствия арестовал принадлежащие им активы на сумму свыше 30 млн рублей.

Ранее в отношении экс-владельца «Аркаима» уже было возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты. Оно было прекращено в связи с истечением срока давности. Прокуратура взыскала с Александра Лепихова 360 млн рублей для возмещения долгов по зарплате и налогам.

Как сообщало ИА REGNUM, по сценарию «Аркаима» банкротятся и другие крупные лесопромышленные предприятия в Хабаровском крае. При этом полулегальные китайские лесопилки и черные лесорубы чувствуют себя в хабаровской тайге весьма вольготно.