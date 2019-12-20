Москва, , 07:47 — REGNUM Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования семье погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ. Об этом омбудсмен сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря мужчина открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке. В ходе перестрелки погиб один сотрудник ФСБ РФ, еще пятеро получили ранения. В ходе спецоперации преступник был ликвидирован. Позднее в его квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

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