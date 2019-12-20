Благовещенск, , 07:36 — REGNUM В Благовещенске полиция разыскивает водителя автомобиля, который скрылся после того, как сбил трёх школьников на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском ГИБДД.

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«Неустановленный водитель, в вечернее время управляя неустановленным автомобилем (предположительно, автомобиль такси, хэтчбэк желтого цвета), при повороте направо, на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов 2007 года рождения, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

В результате происшествия два несовершеннолетних пешехода получили травмы. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, за одни сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Санкт-Петербурге пострадало 9 детей.