Москва, , 06:51 — REGNUM Движение автотранспорта возобновлено по улице Большая Лубянка в Москве, ранее закрытое из-за стрельбы у здания ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта на своей странице в Twitter.

«Открыто движение по улице Большой Лубянке», — говорится в сообщении.

Ранее был открыт проезд на улицах Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря мужчина устроил стрельбу у здания ФСБ РФ на Большой Лубянке в центре Москвы. В ходе спецоперации преступник был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, один гражданский, еще пятеро получили ранения. По последним данным, в личной квартире злоумышленника правоохранители провели обыски.

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