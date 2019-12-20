Мехико, , 06:25 — REGNUM Массовую эвакуацию провели на востоке столицы Мексики из-за масштабного пожара на электрической подстанции, сообщает спасательная служба Мехико на официальной странице в Twitter.

«Место происшествия оцеплено, около трех тысяч человек из жилых домов поблизости были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время от пожара пострадали десять человек — они отравились дымом и были переданы медикам. В ликвидации возгорания привлечены несколько десятков спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря произошел пожар на фабрике вентиляторов в Бангладеш. В результате пожара погибли десять человек.

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