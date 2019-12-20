Оха, Сахалинская область, , 06:07 — REGNUM Правительство Сахалинской области на своём официальном сайте сообщило, что отопление в северном городе Охе восстановлено после аварии. Жители в соцсетях утверждают обратное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Охе после прорыва на магистральной теплотрассе завершается подключение к теплу жилого фонда. Ликвидация последствий аварии находится на личном контроле у губернатора области Валерия Лимаренко. По данным районной администрации, авария ликвидирована. Ремонтные работы продолжались всю прошедшую ночь. От тепла были отключены 99 домов. Сейчас ведётся их поэтапное подключение. По состоянию на 12:00 подключены к теплу 50 домов», — сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Также в пресс-службе уточнили, что заполнение внутридомовых систем теплоснабжения ведётся поэтапно, в связи с особенностями системы в зимний период.

В то же время телеграм-канал Okha65rus сообщает ровно обратное:

Телеграм-канал города Охи «Тепла так и нет. Зато по радио АСТВ сказали, что отопление уже подали. На самом деле картина печальная. В домах ещё нет отопления. На улице минус 24 и ветер. В квартирах люди в одежде. Труба, на которой произошёл прорыв, вся гнилая. При сварке она прожигается и начинает течь в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 декабря 2019 года, как раз во время пресс-конференции президента России Владимира Путина, поступило сообщение об аварии на магистральной теплотрассе в самом северном городе Сахалина — Охе. Жилые кварталы остались без отопления.