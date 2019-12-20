Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Министерство обороны США провело проверку всех курсантов из Саудовской Аравии после стрельбы на военной базе во Флориде, заявил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы уже можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, свидетельствующей о немедленной угрозе», — заявил он.

Рид добавил, что будет также проведена проверка саудовских курсантов из-за рубежа. По результатам проверки будет подготовлен доклад, в котором также будут содержаться рекомендации для предотвращения подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря курсант-летчик из Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани устроил стрельбу на авиабазе ВМС США «Пенсакола» в штате Флорида. В результате стрельбы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Позднее Пентагон объявил, что временно приостановит подготовку курсантов из Саудовской Аравии.

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