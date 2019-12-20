Петропавловск-Камчатский, , 05:21 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на карантин по гриппу закрыты лицей и школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Порог заболеваемости в лицее превысил 20% от общего числа учащихся. Также полностью закрыта одна из городских школ, отдельные классы в других школах.

Карантин продлится до 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатского края закрывают на карантин классы в школах. Тем не менее, эпидемии гриппа, по данным Роспотребнадзора, пока нет.