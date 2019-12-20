Канберра, , 04:53 — REGNUM Двое добровольцев-пожарных погибли в ходе тушения лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в видеообращении.

Сообщается, что дерево обрушилось на пожарный автомобиль, в котором ехали двое добровольцев. В результате происшествия они погибли.

«Это абсолютно опустошающее событие на фоне того, что случилось в этот невероятно тяжелый день и сезон пожаров», — говорилось в заявлении пожарной службы штата.

Спустя некоторое время после объявления о гибели двух пожарных-добровольцев, Моррисон выпустил видеообращение, в котором принес глубочайшие соболезнования и пообещал как можно скорее приехать из отпуска, который он проводит на Гавайях.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели полный запрет на использование открытого огня из-за небывалых лесных пожаров. В самом штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии запрещают костры из-за лесных пожаров