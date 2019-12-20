Биробиджан, , 05:18 — REGNUM В Еврейской автономной области простятся с Валентиной Сигаевой, воспитателем детского сада города Биробиджана, умершей при эвакуации детей после сообщения о минировании здания.

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В четверг, 19 декабря, во время эвакуации из детского сада № 24 умерла воспитательница Валентина Владимировна Сигаева. Женщине стало плохо, после того, как она вывела своих воспитанников из здания. Всю свою жизнь Валентина Владимировна посвятила заботе о маленьких биробиджанцах. Заботе и воспитанию о малышах она отдала 51 год, пишет EAOMedia.

Прощание с Валентиной Владимировной Сигаевой состоится 23 декабря в ритуальном зале.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудникам детских садов массово поступают благодарности от родителей за безупречную организацию эвакуации детей при сообщении о готовящемся терракте. Власти области заявили о готовности помочь в организации похорон.