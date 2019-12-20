Петрозаводск, , 04:42 — REGNUM Двое жителей Москвы провели эксперимент, сбросив с вертолёта автомобиль Mercedes Gelandewagen. Видеозапись необычной забавы 19 декабря появилась в YouTube.

На представленном видео показано, как вертолёт Ми-8 поднимает в воздух машину, затем она падает с большой высоты на снежную поверхность.

В местном издании «Столице на Онего» рассказали, что «Гелендваген» был сброшен недалеко от аэропорта местных авиалиний «Пески». Жители Москвы прибыли туда, заключили договор с директором аэропорта и отправились проводить эксперимент. За 20 минут полёта они заплатили 250 тыс. рублей.

По словам сотрудников аэропорта, остатки разбитого автомобиля были вывезены на металлолом при помощи нанятого трактора.