Биробиджан, , 05:08 — REGNUM Шквал благодарностей отмечают сотрудники детских садов в Биробиджане от родителей за организацию грамотной эвакуации детей во время сообщений о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях родители благодарят воспитателей и остальных сотрудников дошкольных учреждений, которые приняли участие в эвакуации детей из детских садов города. Воспитателей и нянечек родители называют настоящими героями, которые сделали всё, чтобы малыши были в безопасности, не замерзли на улице и не паниковали. Они также благодарят учреждения, которые на время эвакуации приютили ребятишек.

Как сообщало ИА REGNUM, во время эвакуации детей из детского сада № 23 женщине воспитателю стало плохо, приехавшая скорая помощь не смогла вернуть её к жизни.