Тында, Амурская область, , 05:05 — REGNUM Родительскую плату за пребывание детей в детских садах глава города Тында решила не поднимать в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Такое решение главы города Марины Михайловой было связано с выявлением значительных нецелевых расходов во всех детских садах города. Родительская плата за один день посещения на одного ребенка в 2020 году сохранится на уровне 206 рублей 16 копеек, в группах круглосуточного пребывания — 230 рублей 17 копеек.

«Было допущено нецелевых расходов по каждому саду до трёх миллионов рублей. Поэтому в 2020 году расходы детсадов по родительской плате будем рассматривать под микроскопом. Больше целевые деньги не будут тратиться на евроремонты в кабинетах заведующих, новую мебель и прочие их прихоти. Плата за детские сады должна работать на улучшение качества питания и присмотра за малышами», — рассказала глава.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Приамурье рекомендовало муниципалитетам расценки для оплаты пребывания детей в детских садах: стоимость растёт.